ETM Verlag: Verkaufsstärkste Nutzfahrzeugmedien

Auf Platz eins mit einer verkauften Auflage von 49.416 Exemplaren steht demnach die trans aktuell, die sich an Speditions- und Transportunternehmen richtet und alle wesentlichen Themen aus diesem Umfeld abdeckt. Platz zwei mit 27.121 verkauften Exemplaren, davon 10.836 Abonnements nimmt der FERNFAHRER ein, der sich um die Belange der Berufskraftfahrer in Deutschland, Österreich und der Schweiz kümmert. Der unmittelbare Wettbewerber Trucker reiht sich mit 21.674 verkauften Exemplaren, davon 7.887 Abonnements auf Platz drei ein. Auf Platz vier steht lastauto omnibus, die sich mit 14.444 verkauften Exemplaren (davon 3.627 Abonnements) an alle technikorientierten Profis der Nutzfahrzeugbranche richtet und mit fundierten Test- und Technikbeiträgen Hilfestellung gibt.

Neben den Printmedien informieren sich die Nutzer der ETM-Medien ebenfalls auf den reichweitenstarken und IVW-geprüften Onlinekanälen www.eurotransport.de sowie www.firmenauto.de.

Über den ETM Verlag

Der ETM Verlag ist das Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart, einer der führenden Special-Interest-Publisher im internationalen Mediengeschäft, der Mainzer VF Verlagsgesellschaft und DEKRA, eine der weltweit führenden Expertenorganisationen. Im Zentrum unserer verlegerischen Arbeit steht das gewerblich genutzte Fahrzeug.

