ETM Award: Die Sieger stehen fest

Die Gewinner der begehrten "ETM Award" stehen fest. Dazu gaben 11.413 Nutzfahrzeugprofis und Leser von lastauto omnibus, trans aktuell und FERNFAHRER ihre Stimme ab. Zur Wahl standen alle für den deutschen Markt relevanten Fahrzeugsegmente vom Lieferwagen, über leichte und schwere Lkw bis hin zum Kipper oder Stadt- und Überlandbus. Insgesamt verlieh der ETM Verlag gemeinsam mit der Sachverständigenorganisation Dekra in 13 Kategorien den entsprechenden "ETM Award" "Best Truck", "Best Van" und "Best Bus". Die Gewinner der "Best Brand" Kategorien finden Sie hier.

Aus "Beste Nutzfahrzeuge" und "Beste Marken" wird der "ETM Award"

Nun wurde aus den "Besten Nutzfahrzeugen" und den "Besten Marken" wurde anlässlich der 21. Leserwahl der "ETM Award" mit den Kategorien "Best Truck", "Best Van", "Best Bus" und "Best Brand". "An der Grundausrichtung dieser größten Leserwahl unserer Branche ändert sich nichts", erklärte ETM-Geschäftsführer Oliver Trost. Darüber hinaus trägt das Stuttgarter Medienhaus dem Umstand Rechnung, dass sich die Nutzfahrzeugbranche weiter internationalisiert hat. Mit dem "ETM Award" haben die ausgezeichneten Unternehmen hervorragende Möglichkeiten, sich weit über den deutschsprachigen Raum als führend in der Branche zu präsentieren.

Ergebnisse der Leserwahl gelten als Gradmesser

Die Ergebnisse gelten als verlässlicher Gradmesser für die Verantwortlichen der Industrie. Seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik durchgeführt, ermöglichen die Resultate zudem hochinteressante Wettbewerbsvergleiche.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Paul Göttl, Leiter Publishing und Mitglied der Geschäftsleitung

Tel.: +49 (0)711 78498-80; E-Mail: paul.goettl@etm.de



Melanie Kura, Leiterin ETMevents

Tel.: +49 (0)711 784 98-13; E-Mail: events@etm.de



Ergebnisliste sowie Bildmaterial zu Fahrzeugen und Preisverleihung können Sie hier herunterladen: www.etm.de/eadownload