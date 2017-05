EH-Systemhaus: Fleet-Abfahrskontrolle in Tachoplus integriert

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

EH-Systemhaus (Halle B2, Stand 525) hat die sogenannten Fleet-Abfahrtskontrolle in die Software für Tachografendaten-Auswertung von Tachoplus integriert. Dazu wurde auch die bestehende Android-App erweitert. Die Lösung unterstützt den Lkw-Fahrer dabei, seiner Pflicht zur Feststellung von Fahrzeugmängeln nachzukommen. Diese Abfahrtskontrolle ist dann auch gleich noch dokumentiert. Sämtliche in Fleet erfassten Daten werden mit einem Zeitstempel versehen und an Tachoplus übertragen. Dort ist ab sofort für die archivierungsrelevanten Fahrzeuge im Zeitstrahl bei den Fahrerdetails auch die erledigte Abfahrtskontrolle sichtbar – falls Mängel auftreten, ergänzt um eine kurze Zusammenfassung. Wobei der Werkstattleiter alle Infos per Knopfdruck aufrufen kann.

Mehr zur Transport Logistic finden Sie hier.