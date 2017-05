Eco Performance Award 2017: Bodan Naturkost gewinnt Nachhaltigkeitspreis

Erstmalig gewann ein Verlader: der Naturkost-Großhändler Bodan. DKV zeichnet einmal im Jahr gemeinsam mit Knorr-Bremse, der PTV Group und der Universität St. Gallen herausragende nachhaltige Leistungen in der Logistikbranche aus. 2017 gab es zwei Premieren: die neu geschaffene Kategorie Start-up und der erste Sieger unter den Verladern, der Naturkost-Großhändler Bodan aus Überlingen am Bodensee.

Das Ziel bei Bodan lautet: bereits im Jahr 2020 CO2-frei unterwegs sein. "Nachhaltigkeit ist keine Einbahnstraße, darum sind wir in den unterschiedlichsten Bereichen ökologisch unterwegs", erklärte Dieter Hallerbach, Geschäftsführer Logistik bei Bodan. Dazu gehört ein mit Biogas betriebener Lkw mit CyroTech-Kühlung und die Umstellung der gesamten Lkw-Flotte von Diesel auf den sogenannten HVO-Kraftstoff, der aus hydrierten Pflanzenölen besteht. Zudem hat das Unternehmen ein Umwelt-Managementsystem gemäß dem europäischen Eco Management Audit Scheme (EMAS) eingeführt. Als Ziele für die Zukunft nennt Hallerbach das Senken der Lkw-Geräusche auf Gesprächslautstärke, also unter 60 Dezibel, und die Komplettumstellung auf alternative Kühlmittel im Lager. Für diese Leistungen erhielt das Unternehmen von DKV ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, den Award und ein entsprechendes Zertifikat.

Zweiter Preis geht an Instafreight aus Berlin

Der zweite Preis des Abends, ebenfalls mit 10.000 Euro dotiert, ging an das Start-up Instafreight aus Berlin. Seit Juni 2016 ist das Unternehmen auf dem Markt. Über eine digitale Plattform können Versender Transporte vollständig online zu Festpreisen buchen. "Zunächst hat sich unser Angebot an kleine und mittlere Versender gerichtet, nun haben wir auch größere Verlader im Blick", erklärt Geschäftsführer Philipp Ortwein. Da durch dieses Geschäftsmodell Leerfahrten vermieden werden und die Kunden durch die verbindliche Buchung eine faire Behandlung erfahren, zeichnete DKV das Start-up aus. Neben Bodan und Instafreight zählen fünf weitere Unternehmen der Branche zu den Nominierten. Sie setzten sich gegen insgesamt 18 Bewerber durch.