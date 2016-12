DVR startet Kampagne: "Vorsicht Sekundenschlaf!"

An elf Autobahnraststätten informieren geschulte Teams zu präventiven und akuten Maßnahmen und verteilen Informationsmaterial. Mit im Boot bei dieser Aktion ist neben der Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auch das Bundesverkehrsministerium. An der Rasstätte Aurach Süd war daher Staatssekreträin Dorothee Bär anzutreffen.

"Müder Fahrer sind weniger konzentriert und reagieren langsamer", sagte Bär. Wer kurz einnickt, legt in drei Sekunden bei einer Geschwindikgiet von 100 km/h über 80 Meter im Blindflug zurück. Trotzdem unterschätzen viele diese Gefahr, gerade bei längeren Fahrten, fügte sie an.

Der Rat des DVR: Pausen mit einem Kurzschlaf von zehn bis maximal 20 Minuten einlegen, an der frischen Luft bewegen und bei längeren Fahrten ausreichend Pausen einplanen. Grundsätzlich sollten Pausen bei Anzeichen wie häufigem Gähnen, brennenden Augen oder dem klassischen Tunnelblick eingelegt werden.



Mehr Infos zur Kampagne finden Sie auch unter www.dvr.de/vorsicht-sekundenschlaf .