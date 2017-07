DocStop: Gute Taten im FERNFAHRER-Biergarten

Traditionell haben FERNFAHRER-Abonnenten freien Eintritt beim FERNFAHRER-Biergarten am Truck-Grand-Prix – inklusive Verzehrgutschein. Ist letzterer aufgebraucht, bekommt man gegen eine kleine Spende an DocStop gerne einen Nachschlag. So kamen diesmal 700 Euro zusammen, die komplett in den Ausbau der medizinischen Unterwegsversorgung von Lkw-Fahrern fließen.

Der Verein „DocStop für Europäer e.V.“ wurde übrigens vor genau zehn Jahren gegründet. FERNFAHRER gehört zu den festen Unterstützern. Die nächstgelegenen Arztpraxen, die am DocStop-Programm teilnehmen und Ihnen bei Notfällen unterwegs schnell zur Verfügung stehen, findet ihr in der FERNFAHRER-Autohöfe-App unter der Rubrik „Servicepartner“. Die App ist kostenlos für Android- und Apple-Geräte erhältlich: www.fernfahrer.de/iphone oder www.fernfahrer.de/android