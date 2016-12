Direkttrucking: Contargo Road Logistics in Hamburg präsent

Von hier aus bietet Contargo künftig Direkttrucking an. Ziel ist es laut Unternehmen stärker in den Nordhäfen präsent zu sein und Synergien zwischen dem West- und Nordhäfen-Trucking besser zu nutzen.

Contargo Road Logistics soll die Verbindungen zwischen den deutschen Seehäfen und dem europäischen Hinterland innerhalb des Contargo-Netzwerks stärken.



Contargo ist in Hamburg mit den Bereichen Sales sowie der Contargo Network Logistics vertreten. Das Container-Logistik-Netzwerk bilanziert ein Jahrestransportvolumen von 2,3 Millionen TEU. 2015 hat das Unternehmen mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von 405 Millionen Euro erzielt.