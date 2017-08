Digitalisierung : Automatisierte Fahrzeugannahme

Der Mercedes-Benz-Vertragspartner Josef Paul aus Passau hat die Fahrzeugan- und Rücknahme automatisiert. Dort ist das erste Digital Vehicle Scan-System an den Start gegangen. Die Vorteile der Anlage sind so groß, dass sich nun der Daimler-Konzern an der Fortentwicklung beteiligt.