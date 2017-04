4flow: Integriertes Transport Management

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

4flow (Halle B5, Stand 306) macht vor, wie sich mittels eines integrierten Transportmanagements (iTM) ein Höchstmaß an Transparenz und Agilität in der Logistik erzielen lassen. Der Anbieter von Logistikberatung, Logistiksoftware und 4PL-Dienstleistungen stellt dazu seine gleichnamige Lösung vor. Basis von iTM ist die Standardsoftware zur Logistik- und Transportoptimierung 4flow Vista, die das Unternehmen ebenfalls auf der Messe vorstellt. Diese bietet Analyse, Planung und Optimierung in einem Produkt. Das aktuelle Release biete bereits zeitnahe Kommunikation über die gesamte Supply Chain. Verschiebt sich beispielsweise die voraussichtliche Ankunftszeit eines Containerschiffes, kann der Spediteur auf das veränderte Ladevolumen seiner Lkw reagieren.

Mehr zur Transport Logistic finden Sie hier.