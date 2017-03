Die besten Nutzfahrzeuge und Marken 2017: Jetzt wählen und tolle Preise gewinnen

Zur Wahl stehen die besten Fahrzeuge der Nutzfahrzeugbranche in zwölf Kategorien - vom Transporter bis zum Überlandbus. Außerdem treten in 27 Kategorien von A wie Anhängekupplungen bis T wie Tuning/Styling wieder die besten Marken für einen Platz auf dem Siegertreppchen gegeneinander an. Dann zeigt sich, wie erfolgreich jeder Hersteller seine Marke seit der vergangenen Leserwahl - auch mit Unterstützung der Publikationen des ETM Verlags - beim Kunden kommunizieren konnte.

Hauptgewinn im Wert von 22.000 Euro

Der Gewinner des ersten Preises darf sich über einen Mercedes-Benz Citan Tourer im Wert von rund 22.000 Euro freuen. Zur Ausstattung gehört das neue Offroad-Optik-Paket Exterieur. Mit dem City-Van geht die ganze Familie auf Tour und kann noch eine Menge Gepäck im Fahrzeug verstauen.

Der Fünfsitzer besticht durch Vielseitigkeit, hervorragenden Fahrkomfort und eine hochwertige Ausstattung. Unser Hauptpreis fährt in der Ausstattungsvariante "Edition" vor, die eine Fülle nützlicher Ausstattungsmerkmale wie Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Klimaanlage, Leder­lenkrad und eine Rückfahrhilfe vereint.

Ein Chrompaket für In- und Exterieur und 15-Zoll-Aluminiumfelgen mit 195/65er-Reifen machen das Auto zum Hingucker. Das Offroad-Optik-­Paket Exterieur wertet das Design mit SUV-­typischen Anbauteilen weiter auf und verleiht dem Citan einen robusten und noch markanteren Auftritt. Zum Ausstattungsumfang gehören Offroad-Optik-spezifische Anbauteile an Front- und Heckstoßfänger, an den Seitenschwellerverkleidungen und den Radhäusern. So kommt die Offroad-Optik auf allen Seiten zur Geltung.

Für Fahrspaß sorgt der aufgeladene Benziner mit 114 PS, der in Verbindung mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe zügiges Vorankommen mit ökonomischen Verbrauchswerten kombiniert.

Genau 200 Baureihen treten bei der Leserwahl 2017 an. Sollten bestimmte Modelle im Katalog der Kandidaten fehlen, haben Sie bitte Verständnis. Bei der großen Zahl an Fahrzeugen ist eine Auswahl unumgänglich.

Wer entscheidet die Leserwahl?

Die Leserwahl von trans aktuell, lastauto omnibus und FERNFAHRER ist nicht zu vergleichen mit den von Jurys oder anderen Gremien vergebenen Auszeichnungen. Welche Fahrzeuge zu "den besten Nutzfahrzeugen" gekürt werden, entscheiden ausschließlich Sie selbst. Da Sie Tag für Tag mit Nutzfahrzeugen zu tun haben, kennt niemand die zur Wahl stehenden Kandidaten so gut wie Sie.

