DHL Freight Eurapid: DHL Freight mischt Stückgut-Geschäft auf

In den europäischen Stückgutmarkt kommt Bewegung. Denn DHL Freight bietet den Stückgut-Service DHL Freight Eurapid ab sofort in 150 Regionen in 22 europäischen Ländern an. Durch den Priority-Status der Sendungen seien damit extrem schnelle und taggenaue Lieferzeiten für alle wichtigen europäischen Wirtschaftsregionen, heißt es dazu seitens DHL.

Transporte bis zu einer Entfernung von 1.000 Kilometer sind nach Unternehmensangaben innerhalb von 24 Stunden am Ziel. Liegen bis zu 2.000 Kilometer zwischen Start und Ziel, betrage die Laufzeit maximal 48 Stunden. Hinzu kommt ein neuer Service für Stückgut-Sendungen bis zu einem Gewicht von 2,5 Tonnen. Hier ist das Abholen am selben Tag möglich. An ausgewählten Standorten sei zudem die "Lieferung-vor-12" als Zusatzleistung buchbar. Das Rückgrat von DHL Freight Eurapid bildet dabei das internationale Freight Euroconnect-Netzwerk mit seinen mehr als 2.000 Transportverbindungen in Europa.