Laut DHL sollen ab Herbst 2019 bis zu 50.000 Sendungen im neuen Paketzentrum pro Betriebsstunde bearbeitet werden. Anfang 2016 hatte DHL rund 140.000 Quadratmeter Fläche auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum-Laer erworben. Das neue Paketzentrum entspreche mit 40.000 Quadratmetern der Größe von fünf Fußballfeldern. Um das Gebäude möglichst energieeffizient zu betreiben, sei der Einsatz eines wärmegeführten Blockheizkraftwerks in Verbindung mit einer Dach-Photovoltaikanlage geplant. Die Beleuchtung übernehmen stromsparende LED-Lampen. DHL investiert nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag in den Bau. Laut Jürgen Gerdes, DHL-Vorstand Post, E-Commerce, Parcel, profitieren Geschäftskunden aus der Region unmittelbar von der Nähe zum Paketzentrum, da ihre Sendungen noch zu sehr späten Zeiten abgeholt und deutschlandweit dennoch bereits am Folgetag zugestellt werden können.