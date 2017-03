DVF appelliert an Politik : Projekte müssen schneller umgesetzt werden

Aus der Sicht des Deutschen Verkehrsforums (DVF) gibt es gegenwärtig nicht nur eine "sehr gute konjunkturelle Situation in Deutschland", sondern auch die Lage der Logistik sei positiv, sagte DVF-Präsidiumsvorsitzender Dr. Ulrich Nußbaum am Rande der 33. Mitgliederversammlung. Allerdings gebe es auch noch ungelöste Probleme in der Haushaltspolitik der Eurozone. Doch "wir wollen offene Märkte", erklärte er.