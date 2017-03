Deutsche Bahn: Finanzvorstand Lutz folgt auf Grube

Der 52-Jährige folgt auf Rüdiger Grube, der Ende Januar den Konzern nach einem Streit über seine Vertragsverlängerung verlassen hat. Wie das Handelsblatt erfuhr, gilt Lutz nicht als Übergangskandidat, der in zwei Jahren Platz für den früheren CDU-Politiker und Kanzleramtschef Ronald Pofalla macht. Vielmehr hat sich Lutz buchstäblich hochgearbeitet. Er ist seit 1994 bei der Deutschen Bahn, übernahm nach verschiedenen Stationen im Jahr 2003 den Bereich Konzern-Controlling. Seit 2010 war Lutz als Finanzvorstand tätig.

In der kommenden Vorstandssitzung am 22. März soll Richard Lutz zum Vorstandsvorsitzenden gewählt werden. Auch für die anderen Vorstandspositionen seien neue Personalien im Gespräch, heißt es. So könnte etwa die bisherige Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Sigrid Nikutta die neue Leiterin der Sparte Schienengüterverkehr werden. Das berichtet zumindest die Welt.