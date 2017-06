7. VW Veteranentreffen in Hessisch Oldendorf 2017: Der VW Bulli in verschiedenen Variationen

Alle teilnehmenden Fahrzeuge in Hessisch Oldendorf mussten Ihren ersten Halt beim Polizei-Bulli machen. Die Verstäkung des Bulli präsentierte sich in Form von verschiedenen Polizeikäfern bis hin zum 4-türigen Pappler Käfer Cabrio, einer heute äußerst seltenen Variante des Käfer Cabrios.Feuerwehrbullis gab es ebenfalls reichlich in Hessisch Oldendorf. Darunter auch einige mit einer sogenannten Tragkraftspritze, die ebenfalls mit einem VW Käfer Motor angetrieben wird.

Die rote T1 Doppelkabine der Feuerwehr Bruneck (in der Footgalerie) hatte übrigens geade mal 36.000 original km auf dem Tacho.

Viel Spaß beim Anschauen der VWN Einsatzfahrzeuge auf T1 Basis.