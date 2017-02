DB Schenker: Gütertransporte digital organisieren

Der deutsche Logistik-Konzern hat seine Minderheitsbeteiligung an der Online-Plattform für Speditions- und Transportdienstleistungen.uShip um 25 Millionen US-Dollar (rund 24 Millionen Euro) erhöht. "Der Ausbau unserer erfolgreichen Kooperation wird unser Transport-Management schneller, einfacher und effizienter machen und uns helfen, als Marktführer im europäischen Landverkehr noch größere Frachtvolumen zu bewältigen", sagte Schenker-CEO Jochen Thewes. "Außerdem wollen wir so in hohem Tempo neue Wachstumschancen abseits unserer traditionellen Geschäftsmodelle entwickeln und ergreifen."

Digitale Plattform für Landverkehr

Laut Schenker hatten uShip und DB Schenker im Mai 2016 einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die Plattform bringt laut Schenker bereits Absender und Transporteure in mehr als 19 Ländern zusammenbringt. Sie dient dazu, Gütertransporte über mobile Geräte wie Handys und Tablets zu organisieren. Als erster Bereich sollen die rund 30.000 Transportpartner des europäischen Landverkehrsnetzwerkes von DB Schenker künftig über eine eigene Plattform namens „Drive4Schenker“ mit uShip-Technik online mit ihrer Fracht zusammengebracht werden.