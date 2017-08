Davon betroffen sind laut DB Schenker die Stückgut- und Ladungsverkehre. Als Hauptgrund für die Preiserhöhung nennt der Logistiker steigende Kosten, die auch bereits getroffene Maßnahmen zur Effizienzsteigerung nicht kompensieren konnten. Zu den größten Kostentreibern im Landverkehr gehören laut Schenker der Fachkräfte- und Fahrermangel, das steigende Verkehrsaufkommen, wachsende Märkte in Europa, die Investitionen in das pan-europäische Netzwerk bedingen, sowie höhere Personalkosten durch die neuen Bestimmungen zu den regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten und steigende Löhne. Investitionen in die Digitalisierung, die volatile Entwicklung der Märkte sowie externe Faktoren wie Grenzkontrollen seien ebenfalls Gründe.