Das neue Ausbildungsjahr steht an: Wer ausbildet, gewinnt

Aber nicht immer finden das ausbildende Unternehmen und der Bewerber zusammen – die Agentur für Arbeit meldet in ihrem Arbeitsmarktbericht für den Juli 2017 allgemein mehr Ausbildungsstellen als Bewerber, vor allem in Süddeutschland, dem Saarland und Hamburg sowie in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Dagegen fehlen Ausbildungsstellen vor allem in den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie in Hessen.

Mehr Stellen als Bewerber

Dem Bericht zufolge fällt neben Hotel- und Gaststättenberufen und vielen Handwerksberufen auch bei den Berufskraftfahrern die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen deutlich höher aus als die Zahl der gemeldeten Bewerber. Auch fällt es schwer, das Berufsfeld Fachkraft für Lagerlogistik zu besetzen – rund 4.300 unbesetzte betriebliche Ausbildungsstellen waren im Juli noch gemeldet.

"So viele Azubis wie noch nie"



Aber es gibt auch positive Meldungen. Die Jon Spedition aus dem hessischen Eichenzell etwa hat einen Interessenten aus dem Bereich Lagerlogistik: Temesgen Weldegergis (19), der aus Eritrea geflüchtet ist, hat seinen Hauptschulabschluss in Fulda gemacht und steht bei John vor einer einjährigen Einstiegsqualifizierung im Bereich Lagerlogistik. Ziel ist eine anschließende Übernahme als Auszubildender zum Fachlageristen.

Insgesamt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben so viele neue Auszubildende wie noch nie in der Firmengeschichte: „Gleich acht junge Schulabgänger stoßen in den verschiedensten Bereichen zur John Spedition.“ Darunter sind kaufmännische Auszubildende für Spedition und Logistikdienstleistung, eine Kauffrau für Büromanagement sowie eine junge Frau, die ein duales Studium zum Bachelor of Arts - Spedition, Transport und Logistik in Zusammenarbeit mit der DHBW Mannheim beginnt.





Bilden Sie aus und berichten Sie davon! Schicken Sie uns Ihr Azubi-Foto!

Auf der Seite www.etm.de/ausbildung17 stellen wir die Betriebe und ihre neuen Auszubildenden dann vor.