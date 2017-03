Daimler Trucks North America: Nielsen wird Präsident und CEO

Nielsen verantwortet neben Daimler Trucks North America (DTNA) auch die damit verbundenen Unternehmen Freightliner Trucks, Western Star Trucks, Thomas Built Buses, Freightliner Costum Chassis Corporation und Detroit Diesel Corporation. Das teilte der Stuttgarter Hersteller mit.

Der studierte Wirtschaftsingenieur ist seit 1986 bei DTNA (damals noch Freightliner Corporation), bekleidete verschiedene Positionen im Bereich Nutzfahrzeuge in den USA und in Deutschland. Seit 2001 verantwortete der 56-Jährige das Produktionsnetzwerk von DTNA, alle operativen Bereiche im Qualitäts- und Lieferantenmanagement, in der Logistik und in der Anwendungstechnik sowie verschiedene Optimierungsprogramme im Unternehmen.