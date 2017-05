Dachser: Neues Lager in Linz eröffnet

Dachser investierte nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Euro in den Standort und schafft bis zu 30 neue Arbeitsplätze. "Das neue Warehouse ist ein weiterer Meilenstein für den Ausbau unseres österreichischen Niederlassungsnetzwerks", erklärte Dachser-Chef Bernhard Simon anlässlich der Eröffnung. Die Gäste konnten zu diesem Anlass mit einer Virtual Reality-Brille in die 3D-Visualisierung von Warehouse-Prozessen eintauchen. Das Logistikzentrum Hörsching wurde 2008 in Betrieb genommen und verfügt über eine Umschlagshalle mit 8.000 Quadratmetern sowie ein vierstöckiges Büro- und Verwaltungsgebäude.