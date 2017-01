Continental: Kooperation mit Urban Software Institute

Neben der Kooperation übernimmt Continental auch den Beiratssitz für automobile Anwendungen und wird Automotive Partner des Urban Software Institutes. Die Software-Firma mit Sitz in Chemnitz hat eine offene Datenplattform namens Urban Pulse entwickelt, die Städten und Kommunen erlaubt, Daten zu sammeln und weiterzuverarbeiten.

Eine konkrete Anwendung der Zusammenarbeit könnte in der Weiterentwicklung des eHorizons von Continental liegen. Dabei speichern im Lkw eingebaute Sensoren Daten und laden sie an eine Cloud weiter, sodass auch andere Fahrzeuge davon profitieren. Ab 2018 soll das in Echtzeit geschehen. Ein erstes Testprojekt, bei dem Ampeldaten live zur Verfügung stehen, läuft auf Initiative von Continental und dem Urban Software Institute bereits im hessischen Darmstadt.