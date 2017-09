Geschäftsentwicklung, Forschung und Personalbereich – in den Zuständigkeitsbereich der neuen Abteilung fallen laut Continental alle relevanten Themen, die digitale Lösungen rund um Reifen für Lkw, Busse und Spezialfahrzeuge betreffen. Die Neustrukturierung trat demnach am 1. August in Kraft. "Nach dem Erwerb von Bandvulc im vergangenen Jahr und dem seit 2013 erfolgreich im Markt eingeführten ContiPressureCheck ist die Vergrößerung der Organisation für digitale Lösungen der nächste Schritt im Wandel des Geschäftsbereich Nutzfahrzeugreifen zum ganzheitlichen Lösungsanbieter", erklärt Andreas Esser, Leiter Geschäftsbereich Nutzfahrzeugreifen.