Clevershuttle und Daimler Buses: Hersteller unterstützt Ridesharing-Anbieter

Clevershuttle will eigenen Angaben zu Folge mit seiner Ridesharing-Flotte Busse, Taxis und das klassische Carsharing ergänzen. Nutzer des Angebots bringt eine intelligente Software zusammen. Gibt es, so Clevershuttle, Fahrgäste mit einer ähnlichen Route, können diese einfach zusteigen. Die Software bündle die Fahrgäste und berechne die schnellste Route.

"Unser Algorithmus hat bewiesen, wie gut er funktioniert und inzwischen über eine halbe Million Fahrgastkilometer absolviert, tausende use cases verarbeitet und lernt jeden Tag aufs Neue hinzu", sagt Bruno Ginnuth, Mitbegründer und Geschäftsführer von Clevershuttle. "Für uns geht es als nächstes darum, weiter zu wachsen und Daimler Buses ist dabei der ideale Partner, um diese Herausforderung zu meistern." Als erstes Etappenziel gibt das Start-up an, die On-Demand-Software für Verkehrsverbünde und –unternehmen optimieren zu wollen. So soll der öffentliche Nahverkehr effizienter und flexibler werden.

Zusätzlich zu dem frischen Kapital von Daimler holt sich das Start-up die E-Commerce-Spezialistin Dr. Christiane Arnscheidt ins Boot. Die Medienwissenschaftlerin verstärkt demnach als Managing Director das Führungsteam um die Gründer Bruno Ginnuth, Jan Hofmann und Slava Tschurilin.