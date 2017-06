Chefredakteure berichten an Paul Göttl: Werner Bicker im Ruhestand

25 Jahre ist das her, in dieser Zeit hat der Journalist die Geschicke des ETM Verlags geprägt, das Portfolio weiter ausgebaut und war viele Jahre das Gesicht des Verlags – als Mitbegründer, trans aktuell-Chefredakteur, ETM-Geschäftsführer ab 2006 bis zur Übergabe an seinen Nachfolger Oliver Trost vor drei Jahren sowie Herausgeber.

Ende Mai wechselte der gebürtige Braunschweiger in den Ruhestand. Bicker wird weiterhin Ehrenämter begleiten, wie etwa als Präsidiumsmitglied von DocStop oder als Vorsitzender des Verbandes der Motorjournalisten. Mit dem sich abzeichnenden Ruhestand von Werner Bicker wurde auch die Struktur innerhalb des Verlages verändert: Seit dem 1. September letzten Jahres sind sämtliche Chefredakteure in einer neuen Publishingstruktur zusammengefasst und berichten an Paul Göttl, Mitglied der Geschäftsleitung und Publisher.

