Cargo Support: Live Dispo

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Cargo Support (Halle B2, Stand 323/424) zeigt eine Lösung namens Live Dispo. Dabei handelt es sich um eine neue Funktion für das automatisierte, dynamische und vorausschauende Planen multimodaler Verkehre mit der Speditionssoftware Cargo Support Dispo. Live Dispo zeigt sofort die Auswirkungen aktueller Ereignisse auf gegenwärtige und künftige Teilstrecken und Anschlusstransporte. Der Disponent erkennt auf einen Blick, wie sich die geplanten Ankunfts- und Abfahrtszeiten verändern und ob ein schnelles Eingreifen erforderlich ist. Laut Anbieter gehört Live Dispo bereits ab dem nächsten Release-Wechsel zum Standard von Cargo Support Dispo. Nutzer brauchen allerdings ein integriertes Telematiksystem. Außerdem wird das Tourenplanungssystem PTV xServer benötigt.

