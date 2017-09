Am Stand 405 in Halle 4 fährt Irizar die neue Generation der Omnibusse der Marke vor. Der Fokus liegt dabei auf den Modellen Irizar i8, Irizar i6S und dem Hybridbus Irizar i4H. An einem zweiten Stand stehen dann die Zukunftsvisionen in Form von integralen und schlüsselfertigen Lösungen für die städtische E-Mobilität im Rampenlicht. Die frische Tochtergesellschaft Irizar e-mobility betrachtet Elektrobusse gesamtheitlich – und stellt sich so auch den Herausforderungen der Lade-Infrastruktur und der Energiespeicher.

Weltpremiere im E-Segment

Das in Kortrijk ausgestellte Produktportfolio wird durch den 18 Meter langen Gelenkbus Irizar ie tram und den 12 Meter langen Irizar ie bus abgerundet. Beide Fahrzeuge sind mit lokal emissionsfreien Elektroantrieben ausgestattet. Die dazugehörigen Ladesysteme mit Stromabnehmern stellt Irizar auf der Busworld in Kortrijk weltweit erstmalig aus.