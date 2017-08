Brand in Heilbronn: Brennende Elektro-Transporter in Lagerhalle

Ursache für den Brand in einer Lagerhalle in Mosbach bei Heilbronn war vermutlich ein technischer Defekt. Das bestätigte das Polizeipräsidium Heilbronn gegenüber eurotransport.de. Die drei E-Fahrzeuge brannten demnach vollständig aus. 30 weitere Transporter und die Lagerhalle wurden durch die Hitzeeinwirkung und Ruß zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Spezialist für brennende Elektrofahrzeuge

40 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz, darunter ein Spezialist für die Brandbekämpfung von Elektrofahrzeugen der Feuerwehr Neckarsulm. Er schaltete die Fahrzeuge der Polizei Heilbronn zufolge stromfrei. Für die Einsatzkräfte seien brennende Elektrofahrzeuge noch recht ungewohntes Terrain, sodass automatisch ein Spezialist gerufen werde. Informationen zum Inhaber der Halle gab das Polizeipräsidium Heilbronn nicht bekannt, jedoch befindet sich in derselben Straße eine Filiale der Deutschen Post und in unmittelbarer Nähe ein DHL-Paketshop.