Anfang August ist die europaweit verfügbare Buchungsplattform "Bosch Secure Truck Parking" offiziell an den Start gegangen. Das Prinzip: Bosch erfasst die Belegung von registrierten Stellflächen in Echtzeit. Speditionen und Lkw-Fahrer können im Voraus oder während der Fahrt über ein kostenloses Online-Portal freie Parkplätze entlang ihrer Route reservieren. Das Besondere an diesem System: Neben Autohöfen umfasst die Buchungsplattform auch die Stellflächen teilnehmender Firmen. Sie müssen jeweils gewisse Service- und Sicherheitsanforderungen erfüllen oder nachrüsten. Die Parkgebühren werden am Monatsende online abgerechnet.

ADAC-Truck-Service als zentraler Ansprechpartner

Nun stößt ein namhafter Pannendienst, der ADAC-Truck-Service, dazu: In Karlsruhe haben Bosch Service Solutions und der ADAC-Truck-Service vergangene Woche eine Zusammenarbeit vereinbart. Der ADAC-Truck-Service prüft zukünftig, ob sich ein Areal als Lkw-Parkplatz eignet und organisiert als zentraler Ansprechpartner für Interessenten in Europa die Sicherheitsausstattung und die Anbindung an "Bosch Secure Truck Parking".

Stellplätze bei Firmen in Autobahnnähe gesucht

Geeignet sind Flächen in unmittelbarer Autobahnnähe mit Lkw-tauglichem Untergrund, sanitären Einrichtungen und mindestens fünf Stellplätzen. Eine Nummernschilderkennung bei der Ein- und Ausfahrt und der Abgleich des Kennzeichens mit den Buchungsdaten sorgen laut ADAC dafür, dass nur auf der Buchungsplattform registrierte Lkw das Gelände befahren. Zum Angebot gehören auch Videoüberwachung sowie ein Terminal mit Sprachverbindung zur Bosch-Sicherheitsleitstelle. Unternehmen, die ihr Firmengelände zweitnutzen wollen, können sich über die Hotline +49(0)7333-808-174 beim ADAC-Truck-Service melden.