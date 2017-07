BAG-Mautstatistik fürs erste Halbjahr 2017: Osteuropäische Lkw verdrängen deutsche

Die Lkw-Fahrleistungen auf Deutschlands Autobahnen steigen. Davon profitieren nicht die deutschen, sondern die ausländischen Transportunternehmen. Das geht aus der aktuellen Mautstatistik des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) hervor. Danach haben Lkw über 7,5 Tonnen auf dem mautpflichtigen Streckennetz in Deutschland 16,7 Milliarden Kilometer und damit 3,4 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum zurückgelegt. Doch ist der Anteil der Lkw mit deutschen Kennzeichen von 58,8 auf 57,3 Prozent gesunken.

Osteuropäische Lkw teilweise mit zweistelligen Zuwächsen

Vom Wachstum profitiert haben erneut besonders Speditionen aus Osteuropa, die teilweise zweistellige Zuwächse verbuchten. Am stärksten, nämlich um 19,4 Prozent, legten die Anteile der litauischen Lkw zu. An zweiter Stelle folgen mit einem Plus von 14,9 Prozent Fahrzeuge aus Rumänien. Das drittgrößte Wachstum erzielten polnische Lkw mit 11,9 Prozent.

Die polnischen Lkw sind es auch, deren Kennzeichen am zweithäufigsten nach den deutschen zu sehen sind. Sie haben einen Lkw-Mautanteil von 15,8 Prozent, an zweiter Stelle stehen rumänische mit 3,5 Prozent und tschechische mit 4,3 Prozent. Sowohl die polnischen als auch die rumänischen Lkw bauten ihre Anteile im ersten Halbjahr 2017 noch mal aus, der Anteil der tschechischen blieb gleich wie im ersten Halbjahr 2016.