Axit: AX4 mobile

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Axit (Halle B2, Stand 421/522) hat gleich mehrere Produkt-Highlights der Logistik-IT-Plattform AX4 im Köcher. So etwa AX4 mobile, eine Funktion zur Integration und zum Management von Partnern in der Lieferkette – unabhängig von Zeit, von Ort oder Systemvoraussetzungen. Mit Analytics gibt es bei Axit eine neue Lösung zur Auswertung und Bereitstellung sendungsbegleitender Informationen – und das auf Knopfdruck. Dazu stellen die Nutzer alle relevanten Daten zum Transportprozess bereit. Axit meets Siemens nennt sich eine IT-Lösung zur Zulaufsteuerung von Transporten an stark frequentierten Umschlags- und Empfangsstationen wie Hubs, Industriestandorten oder Logistikzentren.

