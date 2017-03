Autonomes Fahren: Paccar und Nvidia kooperieren

Im Rahmen der Bosch Connected World 2017 in Berlin verkündete Nvidia-Chef Jen-Hsun Huang die Kooperation mit dem Lkw-Hersteller Paccar, zudem auch die Marke DAF gehört. In den zum Paccar-Konzern gehörenden Lkw soll künftig die sogenannte Nvidia Drive PX 2-Technologieplattform zum Einsatz kommen. Mit dieser soll dann autonomes Fahren auf Level 4-Niveau möglich werden. Hierbei übernimmt das System dauerhaft die Führung des Fahrzeugs. Können die Fahraufgaben vom System nicht mehr bewältigt werden, wird der Fahrer zum Eingreifen aufgefordert. Ziel sei es, mithilfe der Technik die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

Außerdem verdeutlichte Jen-Hsun Huang in diesem Zusammenhang auch die enge Zusammenarbeit zwischen Nvidia und dem Automobilzulieferer Bosch. Die Stuttgarter haben sich ebenfalls dem Thema automatisiertes beziehungsweise autonomes Fahren verschrieben. So erklärte etwa der Vorsitzende der Bosch-Geschäftsführung Volkmar Denner: "Das Gehirn für selbstfahrende Autos kommt in Zukunft von Bosch." KI Autocomputer nennt sich die kleine Box, mit der Autos schlau werden sollen. Die Innovation, die ebenfalls auf der Bosch Connected World vorgestellt wurde, soll laut Denner spätestens Anfang der kommenden Dekade in Serie gehen.