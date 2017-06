Autonomer Lkw von Google kommt: Nach dem Van von Waymo folgt der Test-Truck

Das bestätigte ein Waymo-Sprecher gegenüber dem Nachrichtenportal Buzzfeed. Das Unternehmen, das wie der Suchmaschinenbetreiber Google zum Alphabet-Konzern gehört, entwickelt schon länger selbstfahrenden Autos. Vom sogenannten Google Car über einen Toyota Prius bis hin zum aktuell verwendeten Chrysler Pacifica (Foto), der aus einer Partnerschaft mit dem Autohersteller Fiat Chrysler herrührt.

Nun will Waymo den Markt an autonom fahrenden Lkw aufmischen. Ein Lkw sei bereits unterwegs, allerdings würde dieser noch von einem Fahrer gesteuert, heißt es seitens Waymo. Auf diese Weise sollen Messungen vorgenommen und Daten gesammelt werden. Diese wiederum fließen in Lkw-Lösung für den Waymo-Truck ein. Wie weit diese Bemühungen gediehen sind, wollte der Waymo-Sprecher allerdings noch nicht verraten.