Automatisiertes Fahren: HERE und Mobileye arbeiten zusammen

Dazu wird beispielweise das sogenannte Roadbook von Mobileye als Datenschicht in den echtzeitnahen Clouddienst HERE HD Live Map integriert. Die Informationen von Roadbook, die auf Fahrzeug-Umgebungsdaten basieren, sollen so als zusätzliche Schicht die Kontexterkennung von Fahrzeugen erhöhen. Das wiederum optimiere die Reaktionsfähigkeit der Fahrzeuge und ermögliche eine genauere Positionserfassung auf der Straße.

Zudem werde HERE das Global Roadbook und die Sensor- und Beobachtungs-Rohdaten von Mobileye zur Erkennung von Veränderungen im Straßenbild und der Aktualisierung der HERE HD Live Map nutzen. Damit werde die Planbarkeit der Fahrstrategie automatisierter Fahrzeuge verbessert, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.