Auszeichnung: Rhenus gewinnt Daimler-Award

Die Auszeichnung nahm Klemens Rethmann, Vorstandsvorsitzender der Rhenus-Gruppe, im Mercedes-Benz Center Stuttgart entgegen. Die Rhenus-Gruppe mit Hauptsitz in Holzwickede (Nordrhein-Westfalen) ist nach eigenen Angaben in den Bereichen Gebietsspedition, Beschaffung, Konsolidierung und Dekonsolidierung von weltweiten Lieferketten, Part-by-Part-Logistik, Disposition sowie Engpassmanagement für Daimler zuständig. Zum Leistungsspektrum gehören auch Lagerhaltung, Sequenzierung, Just-in-time- und Just-in-sequence-Belieferung und Vormontagen. Rhenus ist seit knapp 30 Jahren Lieferant für Daimler und betreibt Läger in Stuttgart und an weiteren europäischen Standorten.