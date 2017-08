Auszeichnung für nachhaltige Logistikprojekte: Bewerbungsfrist für Hanse Globe gestartet

Bereits zum elften Mal zeichnet die Logistikinitiative Hamburg damit nationale und internationale Projekte aus, "die exemplarisch zeigen, wie die Logistik nachhaltiger gestaltet werden kann. Dies können sowohl Vorhaben zum Umweltschutz als auch solche mit sozialem Charakter sein", so Prof. Dr. Peer Witten, Vorsitzender der Logistik-Initiative Hamburg, in einer Mitteilung. 2016 ging die Auszeichnung an den Paket- und Expressdienstleister UPS, der damit für sein Projekt UPS City Logistics geehrt wurde. Die Bewerbungsfrist für die diesjährige Auszeichnung läuft noch bis 13. Oktober.



Über den nächsten Gewinner entscheidet eine hochkarätige achtköpfige Jury, darunter Prof. Uwe Clausen, Inhaber des Lehrstuhls für Verkehrssysteme und –logistik an der Universität Dortmund, Prof. Dr. Maximilian Gege, Mitbegründer und Vorsitzender des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.), Birgit Heitzer, Leiterin der Konzernlogistik von Rewe in Köln, oder Bernhard Simon, Geschäftsführender Gesellschafter des Logistikdienstleisters Dachser.

Internationaler Experte für Nachhaltigkeit

"Ich freue mich, dass wir unsere Jury mit Professor Dr. Alan McKinnon um einen anerkannten internationalen Experten für Nachhaltigkeit in der Logistik erweitern konnten" so Prof. Witten. Alan McKinnon ist seit 2012 Professor für Logistik an der Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg, zuvor war er Direktor des Logistics Research Centre an der Heriot-Watt University in Edinburgh, Großbritannien.