Ausbau des europaweiten QSL-Netzes: Meyer QSL verstärkt Fernverkehrs-Team

Nach Angaben des Logistikdienstleisters, der hauptsächlich für die Systemgastronomie tätig ist, wird Jacobi in der Niederlasssung Taucha in Sachsen und im österreichischen Golling an der Erlauf arbeiten und das QSL-Netzwerk in Europa stärken. Zu seinen Aufgaben zählen laut Meyer QSL neben der Weiterentwicklung des Fernverkehrsnetzwerkes das Auftragsmanagement sowie die Kunden- und Subunternehmerbetreuung.

Standort Österreich stärken

"Unser Ziel ist es, die Zahl der täglich disponierten Aufträge in unserem Fernverkehrsnetzwerk deutlich zu steigern und den Standort Österreich im Hinblick auf den expandierenden Markt in Osteuropa weiter zu stärken", so Jacobi.

Der gelernte Speditionskaufmann und war zuletzt bei einem internationalen Speditionsnetzwerk angestellt