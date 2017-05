Arvato SCM Solutions: Lager in Venlo in Betrieb genommen

Arvato will dort nach eigenen Angaben künftig umfassende Logistik- und Fulfillment-Aufgaben für einen Kunden aus der Hightech-Branche abwickeln.

Die Halle im Industriegebiet Trade Port North biete dafür ideale Voraussetzungen: Dank der Infrastruktur und der direkten Anbindung an das niederländische und deutsche Straßennetz sei Venlo einer der Top-Standorte für Logistikleistungen in Europa. Ein weiterer entscheidender Standortvorteil sei die unmittelbare Nähe der Stadt zu Terminals für den See-, Binnenschifffahrts- und Eisenbahnverkehr sowie zu den internationalen Flughäfen in Maastricht, Düsseldorf, Amsterdam und Eindhoven, heißt es seitens Arvato.