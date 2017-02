Angebot für Berufskraftfahrer: Alba Group lädt zum Basketball

Vor dem Spiel gegen S.Oliver Würzburg können sich die Fahrer über Jobchancen bei der Alba Group informieren. Die Standorte der Alba Group sind über ganz Deutschland verteilt, zudem ist der Umweltdienstleister in weiteren europäischen Ländern sowie in Asien aktiv. Für Deutschland sucht das Unternehmen Fahrerinnen und Fahrer für die verschiedensten Fahrzeugtypen vom Presswagen bis zum Kipper. Ein Video informiert über das Berufsbild Berufskraftfahrer bei Alba.

Wer aus Berlin und Umgebung kommt und Interesse am Basketballspiel hat, kann sich per E-Mail mit dem Betreff „Basketball“ unter karriere-events@albagroup.de anmelden. Einsendeschluss ist der 3. März 2017. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Fahrer eine Bestätigung und können am 11. März ab 17 Uhr am sogenannten Alba mobil auf dem Vorplatz der Mercedes-Benz Arena ihre Eintrittskarten abholen. Spielbeginn ist 18 Uhr.