Amazon Prime Now in Berlin: Kunden bestellen bei Händlern vor Ort

Der Online-Händler Amazon bietet den Kunden seines Schnell-Lieferservices Prime Now in Berlin ab sofort eine besondere Dienstleistung an. Im Angebot sind etwa die Bio-Produkte von basic sowie Kochsets mit Rezeptideen und ausgewählte Spezialitäten von Kochhaus.

Nach Angaben von Amazon ergänzt basic das bestehende Sortiment mit einer Vielzahl an Bio-Produkten, darunter Obst und Gemüse, Fleisch, Molkerei-Erzeugnisse sowie Brot und Backwaren. Kochhaus wiederum biete neben Feinkost-Lebensmitteln auch Rezeptideen und liefere alles zusammen als Kochset. Abrunden lasse sich da Ganze dann mit der entsprechenden Weinauswahl. Die beiden Händler haben dazu ihre Shops auf primenow.de entsprechend ausgebaut.