Amazon Fresh kommt nach Deutschland: DHL stellt Lebensmittel an Kunden zu

Der Versandhändler Amazon steigt nun offenbar auch in Deutschland ins Geschäft mit frischen Lebensmitteln ein. Ab April soll es losgehen, berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf gut unterrichtete Kreise. Den Anfang will Amazon in Berlin machen, bevor weitere Standorte folgen. Dem Bericht zufolge arbeitet Amazon dabei mit DHL zusammen. Das wäre nicht weiter verwunderlich, hat Deutsche Post DHL mit dem Online-Supermarkt Allyouneedfresh.de bereits selbst ein entsprechendes Angebot im Portfolio.

Bestätigen will DHL das ganze allerdings nicht. Auf Anfrage vom Handelsblatt äußert sich Christian Metzner, Senior Vice President Online Shopping bei DHL, allerdings wie folgt:"Wir betreiben unser Netz nicht nur für Allyouneed, sondern auch für andere Online-Lebensmittelhändler und sind offen für weitere Kunden."