Bei Amazon Flex handelt es sich um einen Dienst, bei dem Privatleute oder Selbstständige das Zustellen von Sendungen in den Innenstädten übernehmen. Wie das Magazin t3n berichtet, waren auf dem Human Ressource-Portal von Amazon zumindest kurzfristig gleich zwei Stellenausschreibungen zu sehen, die diesen Verdacht nahelegen. Gesucht wurden demnach ein entsprechender Head of Communications sowie ein Head of Operations.

Wann Amazon Flex in Deutschland kommt, ist daher ungewiss. "Wahrscheinlich ist aber, dass zumindest in den Regionen München und Berlin, in denen bereits Amazon Prime Now verfügbar sind, auch diese Dienste hierunter abgedeckt werden", mutmaßt t3n. Denn bei diesem zeitnahen Dienst, bei dem KEP-Dienste vergleichsweise teuer sind, könnte sich der Dienst rechnen. Wobei es in den USA für die privaten Kuriere, die zunächst von Amazon überprüft werden, immerhin einen Stundenlohn zwischen 18 und 25 US-Dollar gibt.