Ähnlich wie bei den DHL-Packstationen können Amazon-Kunden ihre Bestellungen ab sofort an mehr als 180 Standorten in Deutschland abholen. Die sogenannten Locker befinden sich laut Amazon an Shell-Tankstellen, bei Einzelhändlern, in ausgewählten O2-Shops und in einigen Berliner "Spätis". Die meisten der Abholstationen seien rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zugänglich.

Nach dem Einkauf auf Amazon.de gehen die Kunden wie gewohnt zur Kasse und wählen unter "Abholstationen" einen Amazon Locker. Sobald die Sendung dort bereit liegt, erhalten die Kunden eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Abholcode, Adresse und Öffnungszeiten des Lockers. Die Kunden müssen bei der Abholung den Abholcode eingeben und den Barcode scannen. Ab der Zustellung haben sie drei Werktage Zeit, um die Ware abzuholen.