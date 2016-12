Alternative Antriebe: Knorr-Bremse übernimmt Vossloh Kiepe

Vossloh Kiepe mit Sitz in Düsseldorf ist laut Knorr-Bremse ein weltweit tätiger Anbieter elektrischer Antriebsausrüstungen. "Mit der Übernahme von Vossloh Kiepe, die eine mehr als 100-jährige Erfahrung bei elektrischen Systemen für Schienenfahrzeuge hat, gehen wir den nächsten konsequenten Schritt in der erfolgreichen Entwicklung unseres Geschäfts", sagt Klaus Deller, Vorstandsvorsitzender von Knorr-Bremse. "Neben unserem Systemportfolio für Schienenfahrzeuge wird auch unser Angebot im Bereich Systeme für Nutzfahrzeuge durch die Übernahme erweitert." Vor dem Hintergrund der zunehmenden Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen biete Vossloh Kiepe als Systemanbieter für Elektrobusse neue Wachstums- und Anwendungsmöglichkeiten in diesem Segment. Die Übernahme des Geschäftsfeldes Electrical Systems (Vossloh Kiepe) von Vossloh steht laut Knorr-Bremse unter Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.