7. VW Veteranentreffen in Hessisch Oldendorf 2017: Weltweit größtes VW Veteranentreffen 2017

2017 - ein neuer Rekord- mehr als 900 teilnehmende uralte Volkswagen und mehr als 45.000 Besucher. Ein kleines Städtchen im Ausnahmezustand! Alle vier Jahre treffen sich die Freunde uralter Volkswagen in Hessisch Oldendorf zum gemütlichen Stelldichein.

1988 beim 1. Treffen kamen gerade mal 80 Teilnehmer, davon einer aus England. Dieses Jahr kamen sie wieder von allen Kontinenten dieser Erde. Die weiteste Anreise auf Achse erfolgte aus Malaysia. Sieben junge VW Fans mit drei alten VW Bullis und einem VW Käfer. Die Anreise dauerte drei Monate und eine Woche und brachte stolze 22.500 km auf die Tachometer. Pünktlich zum 7. VW Veteranentreffen trafen sie im Weserbergland ein.

Von Freitag 23.6. bis Sonntag 25.6. 2017 herschte Ausnahmezustand in Hessisch Oldendorf, dem kleinen Städchen mit gerade mal 18.000 Einwohner. Es kamen mehrals 45.000 Besucher und wenn man einen Automotor hörte, dann war es ein luftgekühlter VW Boxer Motor.

Dank Traugott Grundmann und seinem Sohn Christian Grundmann, ist das VW Treffen in Hessisch Oldendorf mittlerweile weltweit bekannt. Das ist auch der Grund, warum sich mittlerweile alle vier Jahre soviel VW Oldtimerfans auf den Weg ins Weserbergland machen. Das Warten lohnt sich!

Viel Spaß beim Anschauen der Bilder - es ist nur ein Bruchteil dessen, was es in Hessisch Oldendorf an diesem Wochenende zu sehen gab.